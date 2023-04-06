Основные условия образования цен на социальные продукты не изменились — торговые сети

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Процесс внедрения национального каталога товаров (НКТ) и влияние предстоящего повышения цен на ГСМ на социально значимые продукты питания обсудил первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев с представителями крупных торговых сетей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.

НКТ представляет собой единую номенклатуру штрих-кодов для каждого вида товара. Это необходимо для обеспечения прозрачности и чистоты данных о продукции торговых сетей, оптимизации процессов отправки и агрегации отчётности для государственных органов, автоматизации процессов ввода и поиска новых товаров для продавцов, позволит исключить нерациональное расходование ресурсов на формирование и предоставление отчётности.

Сегодня в НКТ уже содержатся данные по более чем 6,5 миллиона уникальных товаров различных категорий. Сейчас ведётся сбор номенклатуры СЗПТ и весовых товаров по заданному формату от торговых сетей. Запуск НКТ в пилотном режиме запланирован в мае 2023 года.

Также на совещании обсудили влияние предстоящего роста цен на ГСМ на продукты питания.