Основные проблемы печатных СМИ назвали в Минкультуры
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Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков на тематическом заседании в Мажилисе поднял проблемы печатных изданий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"У печатных изданий сегодня имеются две проблемы – подписка и распространение. В 2024 году 375 тысяч физических лиц и 8 тысяч юридических лиц подписались на газеты. Посмотрите, у нас 20 миллионов населения. Из этих 20 миллионов лишь 400 тысяч подписчиков. Были времена, когда их число переваливало за миллион. Подписка падает", - сказал вице-министр.
Причина этого, по словам Искакова, – переход на цифровой формат, ухудшение качества содержания газет, неконкурентоспособность печатных изданий с интернет-ресурсами.
"Вторая проблема - распространение. Для широкого распространения печатных изданий должно быть как можно больше точек распространения. Киоски убрали. По всей республике у нас имеется всего лишь 400 газетных киосков", - сказал Искаков.
Вице-министр добавил, что Министерство культуры и информации занимается решением этих двух проблем. В первую очередь, сделали подписку на газеты, в том числе на детские, через приложение Kaspi.kz.
Кроме того, проводится работа по совершенствованию работы Казпочты, финансированию.
Отметим, в Мажилисе рассматривают возможность возрождения и популяризации региональных печатных изданий.
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