Нужно возродить региональные печатные издания – Аймагамбетов
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В Мажилисе рассматривают возможность возрождения и популяризации региональных печатных изданий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"К сожалению, на сегодняшний день районные газеты распроданы. В своё время было принято такое решение. Но есть и непроданные. Как мы сохраним районные газеты, как будем их поддерживать, как будем их развивать? Если потребуется, нужно дополнительно открыть новые районные газеты", - сказал депутат Асхат Аймагамбетов на тематическом заседании Комитета по социально-культурному развитию.
Он добавил, что не стоит ждать от региональных печатных изданий финансовой выгоды. Они приносят много пользы в идеологическом плане.
"Мы должны перестать смотреть на районные газеты и в целом на региональные средства массовой информации неолиберальным взглядом и в рамках неолиберальной парадигмы. Они у нас никогда не будут прибыльными. Мы не должны измерять пользу от них только в денежном эквиваленте. Мы должны рассматривать ту пользу, которую они дают нашему обществу с идеологической точки зрения, ту помощь, которую они оказывают местному населению, освещая местные проблемы", - сказал Аймагамбетов.
По словам депутата, на сегодняшний день некоторые местные газеты находятся в очень затруднительном положении. Причиной этому являются завышенные требования по предоставлению госзаказа.
"Мы должны сохранить традиционные газеты в бумажном виде. В век искусственного интеллекта это своего рода один из инструментов информационной безопасности. Потому что во всех цифровых СМИ есть возможность быстро изменить публикации, что усложняет возможность различить, где фейк, где правда", - сказал депутат.
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