Нужно возродить региональные печатные издания – Аймагамбетов

В Мажилисе рассматривают возможность возрождения и популяризации региональных печатных изданий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К сожалению, на сегодняшний день районные газеты распроданы. В своё время было принято такое решение. Но есть и непроданные. Как мы сохраним районные газеты, как будем их поддерживать, как будем их развивать? Если потребуется, нужно дополнительно открыть новые районные газеты", - сказал депутат Асхат Аймагамбетов на тематическом заседании Комитета по социально-культурному развитию.

Он добавил, что не стоит ждать от региональных печатных изданий финансовой выгоды. Они приносят много пользы в идеологическом плане.

"Мы должны перестать смотреть на районные газеты и в целом на региональные средства массовой информации неолиберальным взглядом и в рамках неолиберальной парадигмы. Они у нас никогда не будут прибыльными. Мы не должны измерять пользу от них только в денежном эквиваленте. Мы должны рассматривать ту пользу, которую они дают нашему обществу с идеологической точки зрения, ту помощь, которую они оказывают местному населению, освещая местные проблемы", - сказал Аймагамбетов.

По словам депутата, на сегодняшний день некоторые местные газеты находятся в очень затруднительном положении. Причиной этому являются завышенные требования по предоставлению госзаказа.