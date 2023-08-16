Осколки в голове: стекло упало на женщину с ребёнком в автобусе в Караганде

В одном из карагандинских рейсовых автобусов на мать с грудным ребёнком упало стекло из бокового окна. Водитель не стал вызывать полицию и довёз пассажиров до другой остановки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Происшествие случилось в автобусе №5. Месячная девочка чудом не пострадала, а её 21-летней матери пришлось доставать несколько осколков из своей головы.