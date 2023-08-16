Осколки в голове: стекло упало на женщину с ребёнком в автобусе в Караганде
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
149Фото: Ekaraganda.kz
В одном из карагандинских рейсовых автобусов на мать с грудным ребёнком упало стекло из бокового окна. Водитель не стал вызывать полицию и довёз пассажиров до другой остановки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.
Происшествие случилось в автобусе №5. Месячная девочка чудом не пострадала, а её 21-летней матери пришлось доставать несколько осколков из своей головы.
"Это хорошо, что ребёнок был закрыт пледом. А так бы ей на лицо упало. Весь плед был в осколках. Из своей головы я вытащила несколько осколков", – сообщила женщина.
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