Ошибочка вышла: Минкультуры опровергло сведения о гонорарах селебрити

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Ошибочной назвали информацию о гонорарах казахстанских артистов, размещенной на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и спорта.

"Отметим, что артисты часто участвуют в государственных концертах на безвозмездной основе. Многие из них принимают активное участие в благотворительных концертах. Руководство Комитета культуры не принимало решений об увеличении расходов на проведение госконцертов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация о суммах гонораров казахстанских "звезд" и о увеличении процента бюджета, отведённого на гонорар.