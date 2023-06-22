Димаш "дороже" Розы Рымбаевой: стали известны суммы гонораров "звёзд" Казахстана

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В министерстве культуры и спорта озвучили гонорары "звёзд" казахстанской эстрады за участие в концертах, организованных государством, передаёт BaigeNews.kz. Ведомство решило увеличить процент бюджета, отведённый на гонорар.

"Министерство культуры и спорта РК хочет изменить приказ "Об утверждении Правил финансирования и нормативов финансирования проведения социально значимых", - говорится в сообщении.

Приводя основания для увеличения доли оплаты артистов, ведущих и коллективов от стоимости мероприятий, разработчики привели "гонорарную сетку". Приводим ее в порядке убывания цифр, опубликованных министерством с пометкой "от".



10 000 000 тг - Димаш Кудайберген

5 500 000 тг - Мария Мудряк, Мирас Жугунусов,

5 000 000 тг - Роза Рымбаева, Айман Мусаходжаева

3 300 000 тг - Тунгышбай Жаманкулов, Асанали Ашимов

3 000 000 тг - Майра Мухаммедкызы

2 500 000 тг - Райм (Райымбек Бактыгереев), Али Окапов, Ернар Садырбай

2 000 000 тг - Koba (Қобыланды Болат), Садриддин Наджмиддин

1 700 000 тг - шоу-балет "Nova Ballet"

1 500 000 тг - Алишер Каримов, Алтынай Жорабаева, Жанар Дугалова, Дастан Оразбеков, Madi Rymbaev, танцевальный коллектив "Терра"

1 300 000 тг - Асылбек Енсепов, Берик Айтжанов, Азамат Сатыбалды

1 250 000 тг - Медет Чотабаев, Нагима Ескалиева

1 200 000 тг - Тамара Асар, Государственный театр танца "НАЗ", "Вива"

1 000 000 тг - Нурлан Абдуллин, "Контраст", Тұрар

800 000 тг - группа "МузАртLive"

700 000 тг - Айгуль Улкебаева, Мади Сыздиков, Динара Байзакова

650 000 тг - этно-группа "САЗ"

550 000 тг - Сагыныш Абикеева

500 000 тг - Адиль Ахметов, Сырым Кашкабаев, группа "El Divas"



Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали в списках не обнаружено.