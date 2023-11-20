Оружие изъяли у молодёжи в центре Алматы

Огнестрельное оружие обнаружили полицейские в остановленном для проверки авто в Алматы. В салоне оказались молодые люди, двоих из которых разыскивали за совершение хулиганства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В период отработки “Безопасный город” в 9:30 на пересечении улиц Макатаева и Досмухамедова экипажем патрульной полиции остановлена Toyota под управлением 21-летнего жителя Туркестанской области. В салоне иномарки находились ещё трое молодых людей, двое из которых разыскивались за совершение хулиганства. В багажном отсеке авто обнаружены автомат Калашникова, карабин Сайга, травматический пистолет со стёртым серийным номером. Оружие изъяли", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Будет установлено происхождение оружия и его причастность к каким-либо преступлениям.

Подозреваемые взяты под стражу.