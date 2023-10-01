Оружие и украденные драгоценности нашли во дворе у жителя Кызылорды
Сегодня, 01:28
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Сегодня, 01:28Сегодня, 01:28
201Фото: telegram/POLICE_of_KZ
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