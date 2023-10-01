Оружие и украденные драгоценности нашли во дворе у жителя Кызылорды

Оружие, наркотики и украденные ювелирные украшения изъяли у жителя Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram -канал МВД РК.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области задержали 32-летнего жителя Кызылорды. По месту жительства мужчины изъяты оружие с патронами, наркотики, а также спрятанные во дворе дома ювелирные украшения.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 287 Уголовного Кодекса РК, ведётся досудебное расследование. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Мужчина имеет судимость за кражу.