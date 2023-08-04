Кому принадлежат нарколаборатории в Казахстане

На протяжении нескольких лет в Казахстане наблюдается тревожная тенденция, все чаще в стране выявляют новые нарколаборатории про производству синтетических наркотиков. Что именно производят на таких лабораториях, где они находятся и кто является их владельцами? На эти вопросы в интервью корреспонденту BaigeNews.kz ответил заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, Дулат Мухамедрахимов.

В этом году сотрудниками МВД ликвидировано 28 нарколабораторий. В 2022 году их количество составило 45, а в 2021 году было ликвидировано 17 таких предприятий.

- Какие запрещённые вещества производятся в таких лабораториях?

- 60 процентов из общего числа составляют лаборатории для изготовления синтетических наркотиков. В основном, это: психостимуляторы амфетаминового ряда или как в простонародье "мефедрон", и аналог пировалерона, в простонародье "скорость". Также изготавливаются аналоги этих наркотиков. Остальные 40 процентов - это фитолаборатории, где выращиваются растения рода "конопля", и в последующем изготавливаются наркотики каннабисной группы.

Существует общая мировая тенденция – синтетические наркотики становятся всё более популярными среди наркопотребителей. В прошлом героин, опиум, марихуана и гашиш были основными, но в последние годы синтетика завоевала рынок. Это оказывает большое влияние на наркоситуацию в регионе и в нашей стране.

- В каких городах Казахстана чаще всего открываются нарколаборатории?

- Чаще всего такие лаборатории открываются в регионах с развитой инфраструктурой. Так как для изготовления наркотиков, в основном, используются прекурсоры и лабораторное оборудование, которое в 90 процентах случаев является привозным. Учитывая, что у нас основными логистическими центрами, хабами являются города Алматы и Караганда, то, соответственно, в данных регионах чаще всего открываются нарколаборатории.

- Кто обычно работает на таких предприятиях?

- В нарколабораториях может работать от одного до трёх человек, в зависимости от объёма производства наркотиков. Согласно статистике, в основном, это безработные граждане, молодёжь в возрасте 19-30 лет. Они часто находят данную работу через Интернет-мессенджеры и социальные сети. Процесс их вербовки происходит путём обещания крупных доходов, и ложными гарантиями того, что они не будут наказаны за свои противоправные действия. Люди покупаются на эти удочки и в последующем начинают изготавливать наркотики. Но как мы знаем, незнание закона не освобождает от ответственности.

За незаконное хранение, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов они наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет. За те же деяния, совершенные группой лиц, организованной преступной группой - от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

- Есть мнение, что главными владельцами таких предприятий являются граждане России, Украины, так ли это?

- В большинстве случаев прекурсоры завозят из Китая и России. Владельцами же бывают и казахстанцы, и иностранцы. Мы их не делим. Но в большинстве случаев, можно сказать, что основные владельцы крупных сайтов - это иностранные граждане.

- Как МВД борется с наркопроизводством?

- МВД перекрывает поставки прекурсоров в РК для изготовления синтетических наркотиков. Для этих целей мы привлекаем другие правоохранительные органы. Выявляем нарколаборатории, пресекаем лица, осуществляющих сбыт наркотиков посредством интернет-ресурсов.