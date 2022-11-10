Оружие и бронежилет нашли в Текели

Фото: polisia.kz

Боевой пистолет, магазин с патронами, радиостанцию, щит и бронежилет нашли сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жетысуской области в Текели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изъятое оружие направили на судебно-баллистическую экспертизу. По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

С начала года в регионе из незаконного оборота изъято 228 единиц огнестрельного оружия.

"Некоторые лица, причастные к январским беспорядкам, пытались избежать ответственности, выбрасывая незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы. В этой связи, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, у кого имеется незаконно хранящееся оружие, передать его в местные органы правопорядка", - сообщили в ДП.