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polisia.kz Сегодня, 20:22
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Фото: polisia.kz

Оружие и бронежилет нашли в Текели

Боевой пистолет, магазин с патронами, радиостанцию, щит и бронежилет нашли сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Жетысуской области в Текели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Изъятое оружие направили на судебно-баллистическую экспертизу. По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. 

С начала года в регионе из незаконного оборота изъято 228 единиц огнестрельного оружия.

"Некоторые лица, причастные к январским беспорядкам, пытались избежать ответственности, выбрасывая незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы. В этой связи, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем, у кого имеется незаконно хранящееся оружие, передать его в местные органы правопорядка", - сообщили в ДП.

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#оружие #полиция #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:22
95
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