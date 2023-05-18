Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Серебрянске 15 мая был выявлен факт хранения незарегистрированного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории частного сектора одного из жителей города полицейские изъяли пять незарегистрированных гладкоствольных ружей, ствол от мелкокалиберной винтовки, три охотничьих ножа, а также более 50 патронов.

В пресс-службе ДП ВКО пояснили, что в настоящее время полицейские выясняют, происхождение оружия. Назначены баллистические экспертизы.