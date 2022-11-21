Оружие и боеприпасы нашли на улице школьники в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

11-летний Мейыр Мухтарулы и 9-летний Валентин Артеменко обнаружили возле простаивающего завода в Талдыкоргане обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли два пистолета Макарова и более 30 патронов. Оружие правоохранители отправили на экспертизу для проверки пригодности к стрельбе.

"Сознательных детей за проявление гражданского долга руководство городской полиции поощрило грамотами и памятными подарками. Также стражи порядка выразили благодарность их родителям за достойное воспитание своих детей", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления. В тоже время "добровольной сдачей" не признаются случаи изъятия оружия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.