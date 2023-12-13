Орнитологи объяснили, почему птицы поют каждый день

Орнитологи из Европы и США выяснили, что самцы певчих птиц вынуждены петь каждый день для поддержания формы голосовых мышц, так сила этих мышц падает на 50% при прекращении "тренировок" всего на неделю. Это крайне негативно влияет на привлекательность самцов в глазах самок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили, что если птицы не упражняются в пении, то сила их голосовых мышц очень быстро падает, что снижает привлекательность самцов для самок", - сказал профессор Университета Южной Дании Коэн Элеманс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В ходе опытов с зебровыми амадинами, певчими птицами, живущими в очень больших группах в природе, ученые "отключили" одну из голосовых мышц от нервной системы у половины самцов. В следующие три недели биологи отслеживали изменения в звучании песен амадин, а также замеряли силу сокращений мышц и другие их физиологические параметры. В дополнение к этому исследователи записывали песни самцов и наблюдали за тем, как на них реагировали самки.

Опыты показали, что прекращение ежедневных "тренировок" голосовой мышцы привело к чрезвычайно быстрому ее ослаблению - всего за неделю после начала эксперимента она потеряла более 50% от своей первоначальной силы. Это крайне негативно влияло на привлекательность самцов среди самок амадин - 75% предпочитало слушать песни самцов из контрольной группы, которые тренировали свои вокальные мышцы каждый день.

Как считают ученые, это говорит в пользу того, что певчие птицы ежедневно поют даже в плохих погодных условиях и без видимой для того причины для того, чтобы поддерживать свои голосовые мышцы в форме. Такую особенность певчих птиц необходимо учитывать экологам и эволюционистам при оценке того, какую нагрузку на их организм оказывает способность к пению и как могло возникнуть это умение в процессе их эволюции.

Сейчас существует около 5 тысяч видов певчих птиц, использующих сложные вокальные сигналы для привлечения внимания самок, разграничения территории и передачи других сигналов между особями и группами.