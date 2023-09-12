Ориентируясь в новом экономическом ландшафте Казахстана для иностранных инвестиций

В своем недавнем послании к народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародовал всеобъемлющий план, направленный на экономические реформы и новый экономический курс страны. Эти реформы имеют огромное значение для иностранных инвестиций и экономических отношений Казахстана с другими странами. Среди ключевых моментов - индустриализация, диверсификация, переход к зеленой энергетике, упрощение налогового кодекса и акцент на прозрачности и справедливости в управлении. В совокупности эти меры свидетельствуют об активном подходе Казахстана к привлечению иностранных инвестиций и укреплению экономических связей во всем мире.

Президент понимает необходимость диверсификации и самообеспечения. Поставив перед собой амбициозную задачу развития таких областей, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, а также тяжелое машиностроение, Казахстан позиционирует себя как выгодное направление для инвестиций в конкретные отрасли. В то же время акцент на ускорении развития производственного сектора хорошо сочетается с глобальными тенденциями, когда производство активно восстанавливается в период после COVID.

Еще одной важной реформой, направленной на упрощение ведения бизнеса, является облегчение процесса государственных закупок. Акцент на принципе приоритета качества товаров над ценой и стремление к полной автоматизации процедур, вероятно, сократят бюрократическую волокиту и повысят прозрачность, тем самым поощряя иностранные компании участвовать в государственных тендерах. Упрощение этих бюрократических процессов делает Казахстан более привлекательным для инвесторов, и этот фактор часто учитывается иностранными предприятиями, прежде чем выходить на новые рынки.

Ориентация Президента на стабильный экономический рост в 6-7 процентов с целью удвоения объема национальной экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году амбициозна, но свидетельствует о твердой приверженности макроэкономической стабильности, еще одному ключевому показателю, к которому внимательно относятся иностранные инвесторы. Более того, предложение решить проблему недостаточного корпоративного кредитования и разморозить банковские активы примерно на 5 миллиардов долларов для экономического оборота указывает на позитивный шаг в направлении увеличения ликвидности на рынке, что часто является "зеленым флагом" для инвесторов.

Налоговые реформы, направленные на цифровизацию и упрощение, в сочетании с сокращением числа видов налогов обеспечивают более простую и менее обременительную налоговую среду. Переход к сервисной модели взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками и прогрессивной модели налогообложения - это шаги, которые хорошо согласуются с международными нормами. Эти корректировки имеют решающее значение для создания благоприятной среды для иностранных инвесторов, которые часто стремятся к простоте и ясности регулирования.

Не менее важным является стремление Казахстана к экологичному и устойчивому развитию. Уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и даже открывая возможность строительства атомной электростанции путем общенационального референдума, Казахстан прокладывает путь для масштабных инвестиций в устойчивые технологии. Это разумный шаг, учитывая глобальную тенденцию к устойчивому развитию и увеличение числа "зеленых" фондов, ищущих возможности для инвестирования.

Кроме того, стратегическое расположение Казахстана как важного транзитного узла между Азией и Европой представляет собой бесценное предложение для иностранных инвесторов. Планы по развитию Транскаспийского маршрута и коридора Север-Юг не только способствуют его внутренней логистике, но и делают его привлекательным направлением для международных компаний, стремящихся повысить эффективность своих цепочек поставок.

Также подход страны к цифровизации с целью превращения в IT-нацию направлен на привлечение дорогостоящих иностранных инвестиций в технологии. Страна планирует увеличить экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году и стремится стать платформой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Это могло бы привлечь значительные потоки ПИИ в Казахстан, особенно из стран, которые являются лидерами в области технологий.

Подводя итог, можно сказать, что в послании Президента Токаева народу Казахстана изложен план, который не только направлен на достижение самообеспечения, но и вписывает Казахстан в мировые экономические тенденции. План направлен на изменение бизнес-среды в более простую, прозрачную, и, тем самым, более привлекательную для иностранных инвесторов. Эти реформы могут стать решающим фактором для Казахстана, превратив его в горячую точку для диверсифицированных иностранных инвестиций и ключевого игрока в региональных и глобальных экономических альянсах.