"Организация тюркских народов должна стать авторитетной площадкой" - президент РК

Касым-Жомарт Токаев предложил активнее продвигать деятельность Организации тюркских народов через средства массовой информации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Президент выступил на саммите ОТГ в Самарканде.

"Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в Тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран. Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хороша знакомы. В то же время идея Тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности", - сообщил глава государства.

Он отметил, что все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации. Это общее достояние тюркских народов.

"Важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир, - заявил Токаев.

Кроме того, президент напомнил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.