Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца

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Месяц Рамадан – время добра и благочестия, духовного очищения и обновления. Есть различия в праздновании священного месяца в разных странах, но, независимо от геолокации обязательны пост от восхода до заката, молитвы, добрые дела и работа над своими пороками. Об особенностях мусульманских традиций у казахов в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал главный имам Акмолинской области Куаныш Сабит.

"Тот из вас, кто застанет месяц Рамадан… пусть проводит его в посте"

Отпраздновавший Наурыз Кокшетау на 29 дней погрузился в тишину: ритм жизни словно замедлился, опустели увеселительные заведения и даже говорить горожане как будто стали на тон ниже. Лунный месяц Рамадан – особенный для мусульман, ведь именно в его священные дни людям был ниспослан Коран.

В светлое время суток – начиная с утренней молитвы и до вечернего азана, то есть призыва на намаз, мусульмане воздерживаются от еды и питья. Главный имам Акмолинской области Куаныш Сабит отмечает, что с каждым годом количество постящихся в регионе растёт.

"Всё больше становится граждан, предпочитающих придерживаться канонов ислама, соблюдающих ораза в месяц Рамадан. Особенно среди молодёжи. Об этом можно судить по "ауызашарам" в мечети. Например, в прошлом году в мечети Науан хазрет мы накрывали столы для постящихся в среднем на 250 человек, и такого количества мест хватало. В этом в первые дни готовили на 300, но поняли, что прихожан на ифтар стало больше. Сегодня 14-й день Рамадана, и мы накрываем на 360-370 человек. В других мечетях так же, в столовых каждый вечер аншлаг. То же самое замечаем во время таравих намаза", – поделился наблюдениями священнослужитель.

Как казахстанцы проводят месяц Рамадан?

"Стараются быть ближе к мечети, я бы сказал так. Мы знаем, что первые аяты Корана были ниспосланы в месяц Рамадан. В этом месяце казахстанские мусульмане стараются изучать, читать священную книгу. Именно в этом месяце читается долгий намаз, который в других месяцах его не читают, –таравих. Прихожане стараются посещать в храмах намаз, участвовать в занятиях на религиозные темы", – сказал Куаныш Сабит.

Сегодня много говорится о благотворном влиянии поста на человеческий организм.

"В одном из хадисов приводятся слова Пророка: соблюдайте пост – и обретёте исцеление от многих болезней. Организм регулярно постящегося человека ждёт ораза. Я знаю это по себе: когда приближается месяц Рамадан, мой организм переполнен лишним и ненужным и словно ждёт разгрузки, облегчения", – поделился собеседник.

"Все ошибаются, но лучший из них понимает свои ошибки и над ними работает"

Но пост, помимо того, что делает человека здоровым, укрепляет его нравственный дух, отмечает священнослужитель. Например, учит терпению, ведь тот, кто смог приучить себя не есть и не пить, может перенести и физическую боль, и страдания, и многие другие трудности. Пост помогает в полной мере оценить блага, дарованные Всевышним, пробуждает чувство милосердия. Ведь тот, кто познал голод, обязательно захочет накормить неимущего…

"В месяц Рамадан в социальных сетях часто приводится притча о старце, который на вопрос юношей отвечает, что постится, но при этом пьёт воду и ест. Те рассмеялись, а старец ответил, что не сплетничает, ни на кого не смотрит свысока, не сквернословит и не высмеивает, никому не причиняет вреда, не завидует и поминает Всевышнего. Только не голодает, потому что болен. В свою очередь, на вопрос старика о том, постятся ли они, ребята, смутившись, ответили, что просто не едят. Важно стараться изжить свои пороки, избавиться от плохих привычек. В противном случае, сказано в хадисе, Аллах не нуждается в том, чтобы человек отказывался от еды и питья. Если человек в течение месяца воспитывает себя, свой нрав, заряда, который он получает, ему должно хватить на год, до следующего Рамадана", – отметил главный имам области.

Людям свойственно оступаться, но при этом важно намерение.

"Если человек вознамерился в месяц Рамадан держать пост для того, чтобы просто очиститься от токсинов и улучшить здоровье, он это получит. Но основное – это укрепление духа. А если он настроен работать над духом, то получит и это. Всё зависит от намерений. Как говорится в хадисе, все ошибаются, но лучший из тех, кто ошибается, понимает свои ошибки и над ними работает", – подчеркнул К. Сабит.

"Накормивший постящегося получает сауап"

В числе традиций казахского народа в месяц Рамадан – ауызашар. Это вечернее угощение постящихся родных, друзей, соседей. Причём можно даже дать постящемуся одну хурму и стакан воды – зачтётся. Но у казахов – народа, где гостеприимство возведено в культ, – принято накрывать щедрый дастархан.

Можно ли собирать за столом людей, которые не держат ораза?

"Нас часто спрашивают об этом. Запрета, разумеется, нет. Но здесь уместно вспомнить хадис, в котором говорится, что человек, который накормил постящегося во время сухура или ифтара, получает от Всевышнего сауап – вознаграждение. При этом сауап, вознаграждение для самого постящегося не уменьшается. Поэтому, если мы хотим получить вознаграждение, нужно накормить именно того, кто соблюдает ораза, кстати, независимо от того, родственник ли он нам, сосед или и вовсе незнакомый человек", – пояснил Куаныш Сабит.

Жарапазан: передали эстафету Павлодару

1 апреля жители Кокшетау снимали на видео и справлялись в соцсетях: мол, кто знает, что происходит? Жарапазан или где-то его называют жарамазан – позабытый обряд казахского народа, когда дети собирались порога домов, хозяева которых постятся, и исполняют традиционные песни-частушки. Начинались они, как правило, с возвеличивания Всевышнего, Пророка.

"В куплетах – похвалы домочадцам и пожелания, чтобы богатство множилось, а несчастья и болезни обходили стороной. Благодарные хозяева вручали ребятне разные лакомства и подарки. Священное у казахов число семь фигурировало и здесь – считалось, что жарапазан нужно исполнить как минимум в семи домах. Позже этот обряд преобразился в праздничные песнопения", – рассказал священнослужитель.

Именно эти песнопения так удивили горожан, тем более, что сопровождались они зрелищным, почти театрализованным представлением. Были в нём и расписные национальные костюмы, и могучие джигиты верхом на коне и с ловчей птицей в руке, и благословение апашки в белоснежном жаулыке, и, конечно же, куплеты жарапазан. В постановке участвовали местные артисты, вокально-инструментальный оркестр, актеры Казахского музыкально-драматического театра.

"В этом году наше Духовное управление мусульман в числе задач определило исполнить жарапазан. Мы приняли эстафету от Абайской области и передали Павлодарской. К сожалению, этот обычай сегодня почти позабыт, дети не знают куплетов, но, хочется, верить, нам её удастся возродить. Порадовали добрые отзывы и комментарии акмолинцев, люди благодарили за хорошее настроение и отмечали, что народные песнопения в священный месяц пробуждают патриотизм, гордость за прошлое и настоящее родной страны, за её красивые и созидательные традиции", – поделился Куаныш Сабит.

Время сокращать на земле несчастья

Кадыр тун – Благословенная Ночь Предопределения. В священных писаниях говорится, что это святая ночь в месяц Рамадан.

"Кадыр тун наступает в последние десять дней священного месяца. Точную дату никто не знает. Есть версия, что с 26 на 27 ночь Рамадан, но есть и другие. Например, что в нечётные ночи последних десяти дней Рамадана. Раз нет конкретного определения, желательно все десять последних ночей провести как священную, чтить их, ведь провести в поклонении Қадыр тун всё равно что провести в поклонении тысячу месяцев, то есть более 83 лет", – считает главный имам региона.

Мечеть Науан хазрет в Кокшетау

Как верующие мусульмане Казахстана проводят Благословенную Ночь Предопределения?

"В первую очередь, стараются провести её с родными людьми. Они не спят, читают молитвы, в которых просят у Всевышнего прощения за совершённые грехи. Пророк Мухаммад сказал: "Кто действительно поверит в значительность Кадыр тун, кто будет просить прощения содеянные грехи, тому они будут прощены". Соотечественники читают молитвы за себя и других, просят мира, благоденствия, достатка, здоровья и так далее. У каждого свои пожелания, свои ценности… Считается, что в эту ночь нужно читать духовные книги, вести воспитательные, благие разговоры. При этом накрывается богатый дастархан, прочем, это не принципиально – можно встречать Кадiр түні с тем, что есть в доме", – отметил собеседник.

Священный праздник Ораза Айт наступает сразу на следующий день после окончания месяца Рамадан, в этом году он приходится на 21 апреля.

"Слово "айт" означает "оплата", когда Создатель воздаёт и наделяет милостью за каждое доброе деяние, намерение, поклонение человека в месяц Рамадан. Утром читается праздничный намаз, после чего начинается, скажем так, веселье. Все хлопоты по дому, такие как уборка, стирка и прочее, завершается до начала Айта. То есть казахстанцы загодя готовятся к празднованию: пекут баурсаки, накрывают дастархан. Стол в этот день не убирается – каждый может зайти и отведать угощений. Эта традиция глубоко символична: Ораза Айт – праздник щедрости, милосердия, единства и благородства человеческой души. Люди ходят друг к другу в гости, поздравляют друг друга, просят прощения и взаимно прощают друг другу прошлые обиды", – напомнил главный имам Акмолинской области.

Как видим, казахский народ привнёс свой неповторимый, национальный колорит в этот священный у мусульман месяц. Но есть одна самая важная для всех народов миссия: Рамадан – непростой путь к себе, настоящему. Время творить добро – бескорыстно и с радостью. Время сокращать на земле несчастья, нищету, голод, болезни, одиночество и отчаяние.

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