- Четвёртые сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 20:41 93
- Тараз разделят на два района 20:28 126
- Как отсортировать домашний мусор и "заработать" на нём? Интервью с экоактивисткой 20:10 245
- Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября 20:00 176
- Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев 19:49 345
- Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца 19:31 295
- Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу 19:14 481
- Зачем педагогу знать, на каком перекрёстке рос тополь из романа - депутат возмущена заданиями в аттестационных тестах 18:50 311
- Голый мужчина разгуливал по Павлодару 18:39 353
- Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы" 18:29 443
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 18:07 435
- Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему 17:59 330
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 17:40 1292
- Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании 17:31 504
- Отозваны свыше 200 контрактов на разработку ископаемых в Казахстане 17:20 372
- Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда 16:54 355
- Запрет на вывоз рыбы введут в Казахстане 16:49 324
- Башенный кран обрушился в Кокшетау. Погиб крановщик 16:31 441
- Гуманитарный груз в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами 16:25 342
- Драку на ножах устроили школьники в Кызылорде 16:12 457
- Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма всплеск 16:10 342
- Названа наиболее популярная рыба у казахстанцев 15:56 418
- Резкое похолодание произойдёт в Казахстане 15:45 440
- Серик Сапиев получил новую должность 15:38 913
- Утверждены стандарты казахских пород собак 15:27 362
- Задержан организатор финпирамиды HAS Holding 15:20 403
- Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ 15:03 424
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 14:57 1115
- Молодёжные трудовые отряды заработают в Казахстане с 15 апреля 14:40 544
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 14:17 808
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 14:07 536
- Налицо поджог – МЧС о пожаре в Атырауской области 13:56 344
- "Всё подорожает" - депутат о ценах на продукты после повышения стоимости ГСМ 13:27 553
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 13:16 613
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 13:06 404
- Недовольные зарплатой пилоты получают более 20 млн тенге в год - Ильин 12:54 975
- В МЧС сообщили о ходе расследования крушения вертолета МИ-8 12:29 481
- Медина, Доха, Баку: более 10 международных авиарейсов запустят из Казахстана 12:04 571
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 11:59 429
- Как Казахстан готовится к стихийным бедствиям, рассказал глава МЧС 11:53 399
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 11:20 861
- Ограничения на продажу топлива ввели на нескольких заправках в Алматы 10:54 774
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 10:40 640
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 10:23 436
- В аэропорту Астаны начали чинить крышу, которая протекала в прошлом году 10:18 718
- Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы 09:59 491
- Двое рыбаков утонули на озере Балхаш 09:32 462
- В подвале одной из многоэтажек Усть-Каменогорска "замуровали" кошек 09:28 569
- На 4,5 млн тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг" 09:11 454
- Факты незаконного вывоза нефтепродуктов выявили в Туркестанской области 08:47 787
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана 08:31 446
- Коронавирусом за сутки заразились 73 казахстанца 08:13 408
- В Шымкенте скорпионы покусали 12 человек 07:58 574
- Елена Рыбакина получила приятную новость после финала в Майами 07:12 1127
- Землетрясение произошло в 538 км от Алматы 06:30 505
- Жена Дмитрия Бивола прибыла в Алматы и заявила о своих казахстанских корнях 05:24 5259
- Я многое открыл для себя, работая ведущим на телеканале Jibek Joly – Арман Давлетьяров 04:43 958
- Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара 03:52 1550
- Павлодарец пожертвовал семь миллионов тенге на ауызашар в мечети 02:20 606
- Пьяный акмолинец, "вооружившись" урной, напал на банкоматы 01:45 490
- Трампа арестовали 00:19 952
- Угнанный в Алматы Mercedes полицейские мегаполиса блокировали в Кордае 04.04.2023 728
- Тройня появилась на свет в Астане 04.04.2023 728
- Драка школьниц в Усть-Каменогорске попала на видео 04.04.2023 925
- Автобус полностью сгорел в Алматы 04.04.2023 500
- Третьи сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 04.04.2023 598
- Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 04.04.2023 520
- Зелёное будущее Казахстана: вытеснят ли ТЭЦ ветровые и солнечные электростанции 04.04.2023 636
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 698
- Знахарки и колдуньи не смогут решить проблему - эксперт о том, почему трудно вылечить алкоголизм 04.04.2023 596
- Река вышла из берегов в Костанайской области, сельчан эвакуируют 04.04.2023 675
- Какие задачи поставил перед новым министром энергетики глава правительства РК 04.04.2023 555
- Элизабет Турсынбаева о возвращении в Казахстан и шоу Тутберидзе 04.04.2023 2677
- "Тенгизшевройл" выплатил казахстанским компаниям 176 млрд долларов 04.04.2023 582
- Наши люди: Олжас Рахметов о спасательной операции в Турции, жизни и рождении дочери 04.04.2023 590
- Более 270 тысяч мест в поездах до Алаколя организует КТЖ 04.04.2023 678
- В Павлодаре открыли реабилитационный центр для детей с аутизмом 04.04.2023 660
- Директора школы оштрафовали на 18 млн тенге в Актюбинской области 04.04.2023 635
- "Просто люблю и не строю ожиданий". Откровения наставника подростка из детского дома Алматы 04.04.2023 703
- Какие меры поддержки людей с инвалидностью усилят в Казахстане с 1 июля 04.04.2023 839
Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца
Месяц Рамадан – время добра и благочестия, духовного очищения и обновления. Есть различия в праздновании священного месяца в разных странах, но, независимо от геолокации обязательны пост от восхода до заката, молитвы, добрые дела и работа над своими пороками. Об особенностях мусульманских традиций у казахов в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал главный имам Акмолинской области Куаныш Сабит.
"Тот из вас, кто застанет месяц Рамадан… пусть проводит его в посте"
Отпраздновавший Наурыз Кокшетау на 29 дней погрузился в тишину: ритм жизни словно замедлился, опустели увеселительные заведения и даже говорить горожане как будто стали на тон ниже. Лунный месяц Рамадан – особенный для мусульман, ведь именно в его священные дни людям был ниспослан Коран.
В светлое время суток – начиная с утренней молитвы и до вечернего азана, то есть призыва на намаз, мусульмане воздерживаются от еды и питья. Главный имам Акмолинской области Куаныш Сабит отмечает, что с каждым годом количество постящихся в регионе растёт.
"Всё больше становится граждан, предпочитающих придерживаться канонов ислама, соблюдающих ораза в месяц Рамадан. Особенно среди молодёжи. Об этом можно судить по "ауызашарам" в мечети. Например, в прошлом году в мечети Науан хазрет мы накрывали столы для постящихся в среднем на 250 человек, и такого количества мест хватало. В этом в первые дни готовили на 300, но поняли, что прихожан на ифтар стало больше. Сегодня 14-й день Рамадана, и мы накрываем на 360-370 человек. В других мечетях так же, в столовых каждый вечер аншлаг. То же самое замечаем во время таравих намаза", – поделился наблюдениями священнослужитель.
Как казахстанцы проводят месяц Рамадан?
"Стараются быть ближе к мечети, я бы сказал так. Мы знаем, что первые аяты Корана были ниспосланы в месяц Рамадан. В этом месяце казахстанские мусульмане стараются изучать, читать священную книгу. Именно в этом месяце читается долгий намаз, который в других месяцах его не читают, –таравих. Прихожане стараются посещать в храмах намаз, участвовать в занятиях на религиозные темы", – сказал Куаныш Сабит.
Сегодня много говорится о благотворном влиянии поста на человеческий организм.
"В одном из хадисов приводятся слова Пророка: соблюдайте пост – и обретёте исцеление от многих болезней. Организм регулярно постящегося человека ждёт ораза. Я знаю это по себе: когда приближается месяц Рамадан, мой организм переполнен лишним и ненужным и словно ждёт разгрузки, облегчения", – поделился собеседник.
"Все ошибаются, но лучший из них понимает свои ошибки и над ними работает"
Но пост, помимо того, что делает человека здоровым, укрепляет его нравственный дух, отмечает священнослужитель. Например, учит терпению, ведь тот, кто смог приучить себя не есть и не пить, может перенести и физическую боль, и страдания, и многие другие трудности. Пост помогает в полной мере оценить блага, дарованные Всевышним, пробуждает чувство милосердия. Ведь тот, кто познал голод, обязательно захочет накормить неимущего…
"В месяц Рамадан в социальных сетях часто приводится притча о старце, который на вопрос юношей отвечает, что постится, но при этом пьёт воду и ест. Те рассмеялись, а старец ответил, что не сплетничает, ни на кого не смотрит свысока, не сквернословит и не высмеивает, никому не причиняет вреда, не завидует и поминает Всевышнего. Только не голодает, потому что болен. В свою очередь, на вопрос старика о том, постятся ли они, ребята, смутившись, ответили, что просто не едят. Важно стараться изжить свои пороки, избавиться от плохих привычек. В противном случае, сказано в хадисе, Аллах не нуждается в том, чтобы человек отказывался от еды и питья. Если человек в течение месяца воспитывает себя, свой нрав, заряда, который он получает, ему должно хватить на год, до следующего Рамадана", – отметил главный имам области.
Людям свойственно оступаться, но при этом важно намерение.
"Если человек вознамерился в месяц Рамадан держать пост для того, чтобы просто очиститься от токсинов и улучшить здоровье, он это получит. Но основное – это укрепление духа. А если он настроен работать над духом, то получит и это. Всё зависит от намерений. Как говорится в хадисе, все ошибаются, но лучший из тех, кто ошибается, понимает свои ошибки и над ними работает", – подчеркнул К. Сабит.
"Накормивший постящегося получает сауап"
В числе традиций казахского народа в месяц Рамадан – ауызашар. Это вечернее угощение постящихся родных, друзей, соседей. Причём можно даже дать постящемуся одну хурму и стакан воды – зачтётся. Но у казахов – народа, где гостеприимство возведено в культ, – принято накрывать щедрый дастархан.
Можно ли собирать за столом людей, которые не держат ораза?
"Нас часто спрашивают об этом. Запрета, разумеется, нет. Но здесь уместно вспомнить хадис, в котором говорится, что человек, который накормил постящегося во время сухура или ифтара, получает от Всевышнего сауап – вознаграждение. При этом сауап, вознаграждение для самого постящегося не уменьшается. Поэтому, если мы хотим получить вознаграждение, нужно накормить именно того, кто соблюдает ораза, кстати, независимо от того, родственник ли он нам, сосед или и вовсе незнакомый человек", – пояснил Куаныш Сабит.
Жарапазан: передали эстафету Павлодару
1 апреля жители Кокшетау снимали на видео и справлялись в соцсетях: мол, кто знает, что происходит? Жарапазан или где-то его называют жарамазан – позабытый обряд казахского народа, когда дети собирались порога домов, хозяева которых постятся, и исполняют традиционные песни-частушки. Начинались они, как правило, с возвеличивания Всевышнего, Пророка.
"В куплетах – похвалы домочадцам и пожелания, чтобы богатство множилось, а несчастья и болезни обходили стороной. Благодарные хозяева вручали ребятне разные лакомства и подарки. Священное у казахов число семь фигурировало и здесь – считалось, что жарапазан нужно исполнить как минимум в семи домах. Позже этот обряд преобразился в праздничные песнопения", – рассказал священнослужитель.
Именно эти песнопения так удивили горожан, тем более, что сопровождались они зрелищным, почти театрализованным представлением. Были в нём и расписные национальные костюмы, и могучие джигиты верхом на коне и с ловчей птицей в руке, и благословение апашки в белоснежном жаулыке, и, конечно же, куплеты жарапазан. В постановке участвовали местные артисты, вокально-инструментальный оркестр, актеры Казахского музыкально-драматического театра.
"В этом году наше Духовное управление мусульман в числе задач определило исполнить жарапазан. Мы приняли эстафету от Абайской области и передали Павлодарской. К сожалению, этот обычай сегодня почти позабыт, дети не знают куплетов, но, хочется, верить, нам её удастся возродить. Порадовали добрые отзывы и комментарии акмолинцев, люди благодарили за хорошее настроение и отмечали, что народные песнопения в священный месяц пробуждают патриотизм, гордость за прошлое и настоящее родной страны, за её красивые и созидательные традиции", – поделился Куаныш Сабит.
Время сокращать на земле несчастья
Кадыр тун – Благословенная Ночь Предопределения. В священных писаниях говорится, что это святая ночь в месяц Рамадан.
"Кадыр тун наступает в последние десять дней священного месяца. Точную дату никто не знает. Есть версия, что с 26 на 27 ночь Рамадан, но есть и другие. Например, что в нечётные ночи последних десяти дней Рамадана. Раз нет конкретного определения, желательно все десять последних ночей провести как священную, чтить их, ведь провести в поклонении Қадыр тун всё равно что провести в поклонении тысячу месяцев, то есть более 83 лет", – считает главный имам региона.
Мечеть Науан хазрет в Кокшетау
Как верующие мусульмане Казахстана проводят Благословенную Ночь Предопределения?
"В первую очередь, стараются провести её с родными людьми. Они не спят, читают молитвы, в которых просят у Всевышнего прощения за совершённые грехи. Пророк Мухаммад сказал: "Кто действительно поверит в значительность Кадыр тун, кто будет просить прощения содеянные грехи, тому они будут прощены". Соотечественники читают молитвы за себя и других, просят мира, благоденствия, достатка, здоровья и так далее. У каждого свои пожелания, свои ценности… Считается, что в эту ночь нужно читать духовные книги, вести воспитательные, благие разговоры. При этом накрывается богатый дастархан, прочем, это не принципиально – можно встречать Кадiр түні с тем, что есть в доме", – отметил собеседник.
Священный праздник Ораза Айт наступает сразу на следующий день после окончания месяца Рамадан, в этом году он приходится на 21 апреля.
"Слово "айт" означает "оплата", когда Создатель воздаёт и наделяет милостью за каждое доброе деяние, намерение, поклонение человека в месяц Рамадан. Утром читается праздничный намаз, после чего начинается, скажем так, веселье. Все хлопоты по дому, такие как уборка, стирка и прочее, завершается до начала Айта. То есть казахстанцы загодя готовятся к празднованию: пекут баурсаки, накрывают дастархан. Стол в этот день не убирается – каждый может зайти и отведать угощений. Эта традиция глубоко символична: Ораза Айт – праздник щедрости, милосердия, единства и благородства человеческой души. Люди ходят друг к другу в гости, поздравляют друг друга, просят прощения и взаимно прощают друг другу прошлые обиды", – напомнил главный имам Акмолинской области.
Как видим, казахский народ привнёс свой неповторимый, национальный колорит в этот священный у мусульман месяц. Но есть одна самая важная для всех народов миссия: Рамадан – непростой путь к себе, настоящему. Время творить добро – бескорыстно и с радостью. Время сокращать на земле несчастья, нищету, голод, болезни, одиночество и отчаяние.
Фото автора
-
Trend news
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 17:40 1259
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 14:57 1095
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 14:17 802
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 14:07 535
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 13:16 609
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 11:59 427
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 11:20 859
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 10:23 435
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 777
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1208
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 752
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 889
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 888
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 23898
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1859
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 913
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1071
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 737
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1560
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12125
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18468
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1635
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1086
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14739
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1922
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1289
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12523
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1127
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1658
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1335
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1575
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1380
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2078
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1300
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3094
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6807
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1249
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19446
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1168
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1348
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1362
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3688
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21703
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5962
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1800
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1230
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1198
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7697
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1621
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14976
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1440
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1493
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1523
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3054
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4544
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10507
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4722
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2253
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1705
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3012
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8146
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2402
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1869
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17499
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2089
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2363
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2250
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5754
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1976
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2063
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2063
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1979
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6727
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 2068
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2400
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2266
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2131
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2149
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2477
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 9181
-
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 18:07 430
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 13:06 402
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 10:40 640
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 693
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 499
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 553
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 727
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 477
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 663
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 488
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 723
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 853
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 779
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 834
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 659
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 856
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 720
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 546
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 709
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2587
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1085
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 858
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 975
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1175
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 943
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1053
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1231
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1249
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1145
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1078
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1261
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1239
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1453
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1508
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1308
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1319
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1494
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2281
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1338
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1624
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1691
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1883
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1676
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2555
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2241
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2060
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2069
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2409
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2386
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2040
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2609
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2227
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4066
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2677
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2508
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2540
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7475
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2693
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2795
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2779
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3139
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2699
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3519
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3078
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3082
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3669
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3331
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3097
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3841
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3731
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3658
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3507
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4297
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4598
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4085
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 5004
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4818
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4256
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4864
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4996