Опять метель: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололёд, усиление ветра с метелью, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на северо-западе, днем на севере Мангистауской области ожидается гололёд. На юге, в центре области ожидается туман.

На севере области Улытау ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель.

Ночью на западе, севере, днем на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается низовая метель.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололёд, туман. Ночью на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололёд, туман. Ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20, днём на западе, востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау днём на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололёд. В центре, на севере, юге области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днём на западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный южный порывы 15-20 м/с.