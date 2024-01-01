Опять метель: штормовое предупреждение объявлено в большинство регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", по-прежнему на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки, преимущественно — снег, передаёт BaigeNews.kz.

На западе республики — снег, лишь на юге, юго-западе, юго-востоке страны – без осадков. По РК прогнозируются туман, гололёд, порывистый ветер с метелью.

На западе, севере, в центре области Абай, на юго-западе, в горных районах Жамбылской, утром и днем на севере, востоке Акмолинской областях временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Штормовое предупреждение объявленов 15 регионах страны и

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на южный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на южный днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидаются метель, гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на большей части области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

2-4 января на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный. 2 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с, 3-4 января в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 3-4 января ожидается туман. 2 января ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Астане 2 января ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В Кокшетау метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью на западе, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем на востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Днём на западе, севере области Жетысу ожидается ветер юго-западный 15-20, временами порывы 25 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются метель, гололёд, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, ночью на востоке области 23-28 м/с. В Костане ночью ожидаются метель, гололёд, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, на юге, западе области гололед. Ветер юго-западный, 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью на севере области, днем на большей части области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 17-22 м/с.

В Семее ожидаются метель, гололёд. Ветер южный, юго-западный порывы 17-22 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на большей части, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 18 м/с.