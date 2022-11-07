Опустынивание Мангистауской области Токаев назвал крайне актуальной проблемой

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Президент Казахстан обеспокоен опустыниванием Мангистауской области. Он сообщил, что выветривание почв с каждым годом только усиливается, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна. Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов", - сообщил глава государства.

Он отметил, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан. По словам Токаева, важно сохранить уникальный водоем в Мангистауской области.

"Уникальная достопримечательность Мангистауской области – искусственное озеро Караколь. Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например, розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос", - отметил президент.

Глава государства на встрече с общественностью отметил, что Мангистау – это регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем.

"Жители области все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз". При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса", - заявил глава государства.

Президент также отметил, что большое значение имеет рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата". На площади 66 квадратных километров размещено более 100 миллионов тонн отходов.

"По моему поручению в прошлом году начата его масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ. Уполномоченным органам уже сейчас нужно начать прорабатывать реализацию второго этапа проекта. Следует также ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе. Поручаю разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО SAT Operating Aktau, а также радиационных отходов бывшего Химико-гидрометаллургического завода", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, данные отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде. Нужно принять безотлагательные меры для решения проблемы.