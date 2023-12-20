Опухоль размером с яблоко удалили из головного мозга женщины в Астане

Врачи Национального центра нейрохирургии удалили пациентке опухоль головного мозга размером с яблоко и спасли женщину от инвалидности. Операцию провели бесплатно по системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.

Жительница Костанайской области обратилась за консультативной помощью в Национальный центр нейрохирургии. Женщина жаловалась на слабость в левых конечностях, снижение двигательной активности, судороги.

Специалисты НЦН выявили у пациентки неврологические нарушения, после чего провели МРТ-диагностику головного мозга. Томография показала наличие гигантского новообразования в лобно-теменной доле правого полушария диаметром 10*9,5*10 сантиметров. Рост опухоли мог привести к инвалидности.

Случай разобрали на консилиуме врачей. Учитывая прогрессирование заболевания, было решено провести операцию "Микрохирургическое удаление гигантской конвекситальной менингиомы".

Пациентку прооперировали врачи отделения нейрохирургии патологии головного мозга.

"Кроме того, что опухоль была гигантских размеров, она располагалась в сложной для доступа локализации - рядом с функциональными зонами. Из-за чего у женщины появились осложнения в виде левостороннего гемипареза нижних конечностей и судорог. Но несмотря на сложность операции, наша команда тотально удалила опухоль от жизненно важных центров, сосудов мозга и от здоровой мозговой ткани. Была использована нейронавигационная система, а также флуоресцентная диагностика. Это позволило нам ювелирно, безопасно и эффективно оперировать даже в сложных анатомических условиях", - сказал нейрохирург Муратбек Тлеубергенов.

Операция прошла успешно. Состояние пациентки улучшилось.