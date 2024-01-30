Опубликованы данные о доходах Путина и других кандидатов в президенты России
Сегодня, 22:33
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Сегодня, 22:33Сегодня, 22:33
65Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
ЦИК России опубликовала сведения о доходах зарегистрированных кандидатов на должность президента России. Больше всех за последние шесть лет заработал не Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
В своеобразном рейтинге первое место у Владислава Даванкова, его доход составил почти 77 миллионов рублей.
Владимир Путин задекларировал 67,5 миллиона рублей, Николай Харитонов - 36,2 миллиона рублей. Леонид Слуцкий за последние шесть лет заработал 35,9 миллиона рублей.