Опубликованы данные о доходах Путина и других кандидатов в президенты России

ЦИК России опубликовала сведения о доходах зарегистрированных кандидатов на должность президента России. Больше всех за последние шесть лет заработал не Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

В своеобразном рейтинге первое место у Владислава Даванкова, его доход составил почти 77 миллионов рублей.

Владимир Путин задекларировал 67,5 миллиона рублей, Николай Харитонов - 36,2 миллиона рублей. Леонид Слуцкий за последние шесть лет заработал 35,9 миллиона рублей.