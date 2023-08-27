Опубликована неизвестная ранее записка Жириновского

В Сети распространяют ранее неопубликованную записку ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ней он призывает россиян отказаться от доллара, передаёт BaigeNews.kz.

Записку Жириновского на своём Telegram-канале обнародовал вице-спикер госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Вот что написал Жириновский:

"Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", — говорится в записке политика.

Поясняется, что записка написана летом 2018 года. Курс доллара тогда продолжал расти: с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.