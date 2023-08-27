Опубликована неизвестная ранее записка Жириновского
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
133Фото: РИА Новости
В Сети распространяют ранее неопубликованную записку ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ней он призывает россиян отказаться от доллара, передаёт BaigeNews.kz.
Записку Жириновского на своём Telegram-канале обнародовал вице-спикер госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Вот что написал Жириновский:
"Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки", — говорится в записке политика.
Поясняется, что записка написана летом 2018 года. Курс доллара тогда продолжал расти: с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.
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