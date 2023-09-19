Опубликован рейтинг казахстанских телеканалов

Исследование на тему "Паттерны потребления телевизионного и радиоконтента" провёл Казахстанский институт общественного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Аудиторией исследования стали жители страны от 18 лет и старше, проживающие в сельских населённых пунктах и городах Казахстана, имеющие доступ к просмотру казахстанских телевизионных каналов. Социологи применяли количественный метод сбора информации – массовый опрос (анкетирование). Анкета массового опроса населения содержала 50 вопросов основного и 8 вопросов социально-демографического блока. Объём выборочной совокупности массового опроса составил 2000 респондентов.

Территория проведения комплексного социологического исследования – 17 областей Республики Казахстан и города Астана, Алматы, Шымкент.

По итогам социологического исследования определены топ-10 наиболее популярных телевизионных каналов среди населения. Первую строчку в рейтинге занял телеканал "КТК", его выбрали 35,7% респондентов. Далее рейтинг с небольшим отставанием продолжает "Первый канал Евразия" (34,7%). Тройку замыкает телеканал Qazaqstan (31,6%).

А среди только казахоязычной аудитории первое место в рейтинге занимает телеканал Qazaqstan (41,5%), далее расположился канал "КТК" (36,6%) и "Первый канал Евразия" (36,3%).

Результаты исследования показали, что 56,1% респондентов доверяют контенту телеканала Qazaqstan. Самые популярные проекты канала среди населения "Aqparat", "Апта", "Таңшолпан", "1001 түн", "Қызық екен".

По оценкам зрителей детских телеканалов, рейтинг популярности выглядит следующим образом: на первом месте с большим отрывом расположился телеканал Balapan (36,4%). В топ-3 входят телеканалы Nickelodeon RU (10,4%) и "Мульт" (9,2%). Замыкают рейтинг телеканалы TiJi RU (3,4%) и "В гостях у сказки" (2,4%).

Топ-10 отечественных спортивных телеканалов со значительным отрывом возглавляет телеканал Qazsport (39,6%). На втором месте расположился телеканал Qazaqstan (18,1%), а на третьем – "Хабар" (12,2%). Последние два телеканала не являются спортивно ориентированными. Вероятно, их высокое положение в рейтинге обусловлено периодическими трансляциями крупных спортивных событий в отечественном и мировом спорте.

Данные опроса также демонстрируют картину предпочтений респондентов в отношении выбора телеканалов для просмотра новостей. В этом рейтинге в топе "КТК" (доля зрителей 40,3%), "Первый канал Евразия" и канал Qazaqstan (доли 37,5% и 36,3% соответственно).

В целом, в топ-5 по популярности телевизионных каналов входят телеканал "КТК", "Первый канал Евразия", национальный телеканал Qazaqstan, "НТК" и "31 канал".

"Жұлдыз FM", "Русское радио Азия", "Қазақ радиосы" вошли в тройку популярных радиостанций, выявленных в результате опроса.