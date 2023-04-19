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almaty.tv Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13
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Фото: almaty.tv

Опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году месяц Рамадан завершится 21 апреля.

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Сегодня, 22:13
291
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