Определился первый финалист Евро-2024

В Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024. За выход в финал турнира боролись сборные Испании и Франции, передаёт BaigeNews.kz.

Первый гол в игру был забит уже на девятой минуте французом Рандалем Коло Муани. На 21-й минуте испанцам удалось сравнять счёт. Точным ударом из-за пределов штрафной отметился полузащитник Ламин Ямаль

А следом произошло что-то невообразимое. Удар Дани Ольмо завершился автоголом игрока французской сборной Жюля Кунде - 2:1.

Во втором тайме очки на табло не изменились. Испания - финалист Евро-2024.