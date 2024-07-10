Определился первый финалист Евро-2024
Сегодня, 01:58
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Сегодня, 01:58Сегодня, 01:58
63Фото: rfef.es
В Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024. За выход в финал турнира боролись сборные Испании и Франции, передаёт BaigeNews.kz.
Первый гол в игру был забит уже на девятой минуте французом Рандалем Коло Муани. На 21-й минуте испанцам удалось сравнять счёт. Точным ударом из-за пределов штрафной отметился полузащитник Ламин Ямаль
А следом произошло что-то невообразимое. Удар Дани Ольмо завершился автоголом игрока французской сборной Жюля Кунде - 2:1.
Во втором тайме очки на табло не изменились. Испания - финалист Евро-2024.
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