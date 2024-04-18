Определились все пары полуфинала Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов стали известны полуфинальные пары,передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это произошло после того, как были сыграны последние четвертьфинальные игры.

Борьбу за трофей продолжают четыре команды: "Боруссия" и "Бавария" (обе — Германия), ПСЖ (Франция) и "Реал" (Испания).

Жеребьевка полуфинала была проведена еще в марте. Было решено, что победитель "четвертьфинала 1″ встретится с победителем "четвертьфинала 3″, а победитель "четвертьфинала 2″ сыграет с лучшим из "четвертьфинала 4″.

В итоге полуфинальные пары Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Боруссия" — ПСЖ "Бавария" — "Реал" Первые матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля/1 мая, а ответные 7/8 мая.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Победителем ЛЧ прошлого года является "Манчестер Сити", который в четвертьфинале проиграл "Реалу".