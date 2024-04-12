Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву меры по восстановлению населённых пунктов, пострадавших от паводков. Ведомством определены чёткие механизмы компенсации жилья. Уделяется особое внимание техническому обследованию, оценке и формированию перечня пострадавших объектов, чтобы максимально оперативно и эффективно начать работы по восстановлению жилищных условий пострадавшим. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Меруерт Ибраева, передаёт BaigeNews.kz.

"В случае, если пострадавшее жильё можно отремонтировать, оно будет отремонтировано подрядными организациями. Для финансирования строительных и ремонтных работ определены механизмы. Для случаев, когда жильё признано непригодным для проживания: для объектов, восстанавливаемых на прежних местах; строительство нового жилья по типовому проекту. Для объектов, по которым принято решение о недопустимости проживания из-за опасности ЧС - предоставление жилья из госжилфонда. Важно отметить, что инфраструктура к новым жилым районам будет строиться параллельно со строительством домов, чтобы обеспечить комфортное проживание граждан", – отметила спикер.

Уже сегодня постановлением правительства 405 млн тенге выделено из чрезвычайного резерва на обеспечение жильём пострадавших в результате паводков жителей Аркалыка Костанайской области. Средства выделены из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год. Финансирование в виде целевых трансфертов акимату Костанайской области на приобретение жилья для семей из Аркалыка, чьи дома, согласно оценке комиссии, не подлежат восстановлению.