Определено место Казахстана в рейтинге стран по инновациям
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В рейтинге стран по инновациям на 2023 год, согласно данным WIPO, Казахстан занял 81-е место в мире из 132, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
Эксперты рейтинга проводили анализ глобальных тенденций в области инноваций на фоне текущей экономической ситуации и ранжировали мировые экономики в соответствии с их инновационным потенциалом, учитывая около 80 показателей, сгруппированных по таким критериям, как инновационные затраты и результаты.
"Самыми инновационными странами названы Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Сингапур. Последнюю строчку рейтинга заняла Ангола.
Среди стран СНГ пятёрку лидеров составляют Россия, Украина*, Молдова, Армения и Беларусь. Ниже РК расположились Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан", - пишет издание.
Среди основных 80 показателей Казахстан занял неплохие места по таким категориям, как государственные онлайн-сервисы (8-е место в мире), полезные модели происхождения патентов (10-е место), соотношение учеников и учителей в области среднего образования (12-е место). Что касается худших результатов, Казахстан занял 124-е место в мире по расходам на программное обеспечение, 118-е место по состоянию развития кластеров, 117-е место по сотрудничеству университетов и промышленности в области исследований и разработок.
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