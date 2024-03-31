Определен состав команды Казахстана по спортивной гимнастике на этап кубка мира в Дохе

17-20 апреля в Дохе (Катар) пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Команда Казахстана на нем может завоевать лицензию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

В команду вошли Милад Карими, Дмитрий Патанин, Диас Тойшыбек, Нариман Курбанов, Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская.

Высокие шансы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 имеет Нариман Курбанов. В упражнениях на коне ему просто необходимо успешно выступить. Борьбу за квоту он ведет с Ли Чи Каем (Тайбэй). Для того, чтобы опередить соперника, надо попасть в тройку лучших. Это при условии, если Кай станет в Дохе первым. Задача упростится, если гимнаст из Тайбэя не сможет взять "золото".

На данный момент в активе казахстанских гимнастов одна лицензия. Ее завоевал Милад Карими, успешно выступив на чемпионате мира.