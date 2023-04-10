Оппозиционеру Жанболату Мамаю вынесли приговор в Алматы

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В суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении Жанболата Мамая. Оппозиционера обвиняли в организации массовых беспорядков, оскорблении представителей власти и распространении заведомо ложной информации, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Мамай, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии в Алматы, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Кроме того, оппозиционер, используя СМИ, распространил ложную информацию о кредитной амнистии.

"Преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряжённость, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микро кредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - сообщили в суде.

Также Мамай, выступая от незарегистрированной партии 4 января 2022 года, понимая социальную напряжённость в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" незаконный митинг.

"Своими обращениями к народу привёл к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти", - уточнили в суде.

При назначении наказания судом учтены положительные характеристики гражданина и наличие у него на иждивении трёх малолетних детей.

"Мамай признан виновным. За оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков на основании статьи 63 УК РК назначено лишение свободы на шесть лет условно с лишением права на занятие общественно-политической и публицистической деятельностью в социальных сетях на шесть лет", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.