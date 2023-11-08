Опора моста обрушилась в Усть-Каменогорске: стали известны причины

Именно проливной дождь, по версии местных чиновников, стал причиной обрушения одной из бетонных опор, на которых стоит мост через реку Ульбу в Усть-Каменогорске. Мост кстати ремонтировали ровно полгода назад, передает ВaigeNews.kz.

О том, что бетонная глыба покосилась и накренилась узнали случайно. Местный житель рано утром проходил мимо и заметил, что с порой Шнайдеровского моста что-то не так. Чтобы привлечь внимание к ситуации, он выложил видео в одном из городских пабликов. Уже к вечеру мост закрыли.

Отметим, что данный мост не находится в центре областного центра, он расположен в районе объездной дороги, соединяя промышленную часть города и район городского вокзала. В основном по нему идет поток грузовых автомобилей, здесь же ездят и те, кто не хочет стоять на светофорах, есть и пешеходы.

Теперь здесь стоит запрещающий знак, натянута красно-белая лента – движение запрещено, а специалисты проводят различные замеры и считают, сколько средств понадобится на то, чтобы мост отремонтировать. Причину обрушения, по их мнению, они уже установили.

"В связи с непрекращающимися несколько дней осадками, вода в реке резко поднялась. Из-за этого появилась угроза повреждения моста. Для его полноценного обследования, получения экспертного заключения, необходимо было закрыть движение автомобилей. На этот период владельцам автомобильного транспорта надо будет заранее продумывать маршрут своего движения", - сообщил полковник полиции, начальник ОДТИ ОАП УП города Усть-Каменогорска Сергей Коваленко.

Фото: Дмитрий Чернов.

По словам жителя города Талгата Смаилова, запрещение движение в этом месте стало для него неприятной неожиданностью. Он каждый день проезжает по этому мосту,

"Это мне теперь обратно надо ехать. Чтобы попасть на тот берег, придется объехать полгорода. Неудобно. Не знаете, надолго закрыли? ", - спрашивает мужчина.

По его словам, нарадоваться не могли, когда мост весной открыли после ремонта. Проезд по нему значительно сократил путь до работы.

"Вроде нормально сделали все, сгладили тогда все ямы и рытвины на мосту. Тогда, я так понял, ремонтировали только проезжую часть. Как же опоры-то не проверили? Теперь все заново делать будут? Так и надо было с опор начать – на них же мост стоит", - по-хозяйски рассуждает мужчина.

И действительно, в апреле текущего года аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отчитывался о проведенной работе.

"Проведен ремонт автомобильного моста в створе малой объездной. На Шнайдеревском мосту выполнена полная замена асфальтового покрытия. Работы по нанесению разметки будут выполнены в конце недели", - отчитывался тогда глава города.

Что тогда, перед укладкой асфальтового покрытия, помешало в первую очередь обследовать опоры моста, неясно, однако удалось выяснить, что ремонт обошелся в 19,3 миллиона тенге. Сколько понадобится средств на очередной ремонт, пока неизвестно. Впрочем, горожан, ежедневно перебирающихся на другой берег реки и обратно, волнует еще и собственная безопасность: кто и как проверяет мосты, проводятся ли хоть какие-то плановые экспертизы, устанавливаются сроки ремонта, обследования городских мостов, которых, кстати, насчитывается не менее двух десятков? И – самое главное, почему проблему со Шнайдеровским мостом заметил случайный прохожий, а не специалисты?

В городском отделе ЖКХ сообщили, что последняя проверка моста проводилась в 2018 году. Тогда целостность конструкции не вызывала никаких сомнений.

"Горожане ошибаются, если думают, что это большегрузы повредили сооружение, которое было построено в 50-60-ые годы прошлого века. Во время ремонта покрытия моста, который проводился в этом году, была проведена замена на верховой части покрытие моста, потому что оно было в разрушенном состоянии. Данные виды работ на общее техническое состояние никак не повлияли, поскольку есть расчетная грузоподъемность моста, работающая на нем техника, соответствовала данному расчету. То есть данный фактор исключается", - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ города Усть-Каменогорск Ержан Ибраев.

Он также заверил, что деньги, которые выделены на ремонт, не были потрачены зря. Да, предстоит еще один ремонт, но при реконструкции опор покрытие моста не пострадает.

"О суммах и сроках говорить пока рано. Сейчас надо обследовать мост. В данный момент проводятся геодезические работы для определения геометрических параметров, также уже проведен облет для установления технического состояния моста. Допускаем и механическое повреждение опоры. Из-за обильных осадков в Ульбе поднялся уровень воды, которая принесла крупные бревна, которые как раз собрались у опорной части", - добавил Ержан Ибраев.

Роковой ноябрь

Интересно, но именно в ноябре происходили серьезные проблемы с мостами в Усть-Каменогорке. Сторожилы вспоминают минимум три самых больших поломки речных переправ в городе, буквально парализовавших областной центр, которых в разных местах пересекают две реки и несколько крупных ручьев.

Так, в ноябре 1987 года из-за сильнейших морозов пострадал один из основных мостов, соединяющий две части города в самом центре. Говорят, минус 50 градусов и стали основной причиной поломки, по крайне мере, точно усугубили ситуацию - не выдержала несущая конструкция сооружения. Проблему, кстати, тогда тоже заметил прохожий, который вывел утром собаку погулять. До сих пор старожилы вспоминают, как доезжали на автобусах и трамваях до моста, затем выходили, шли пешком через мост на другой берег, где их уже ждал общественный транспорт, на нем дальше и доезжали до работы, школ, садиков.

Шесть лет назад трагедией чуть не закончился демонтаж другого моста – на этот раз через реку Иртыш. Главная водная переправа соединяет город с сразу несколькими микрорайонами Усть-Каменогорска, который расстраивается и растет как раз в ту сторону.

Во время демонтажа конструкции 1970 года постройки рухнула часть моста. Опора не выдержала, произошел перевес пролетов и обрушение. Часть моста рухнула, а вторая - поднялась вверх. В то время на мосту работали шесть человек. Четверо упали, а двоим удалось удержаться, зацепившись за парапет. По счастливой случайности трагедии тогда удалось избежать – спасли прохожие, но один из упавших сильно повредил ногу.

Кстати, тогда причиной ЧП, по мнению специалистов, стала опора моста, которая не выдержала и обрушилась.