Огромная оплывина сошла на территории стройки в Алматы
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
39Фото: baigenews.kz
В Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трёхэтажного дома сошла оплывина объёмом 50 000 кубометров, передаёт BaigeNews.kz.
Масса остановилась внутри котлована.
Также с южной стороны дома произошёл обвал грунтовой массы объёмом 15-20 кубометров.
Жертв, пострадавших и разрушений нет. Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.
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