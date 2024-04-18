  • 18 Апреля, 18:00
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Огромная оплывина сошла на территории стройки в Алматы

Сегодня, 17:53
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: baigenews.kz

В Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трёхэтажного дома сошла оплывина объёмом 50 000 кубометров, передаёт BaigeNews.kz.

Масса остановилась внутри котлована.

Также с южной стороны дома произошёл обвал грунтовой массы объёмом 15-20 кубометров.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.

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