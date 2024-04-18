Огромная оплывина сошла на территории стройки в Алматы

Сегодня, 17:53

Сегодня, 17:53

В Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территорий строящегося трёхэтажного дома сошла оплывина объёмом 50 000 кубометров, передаёт BaigeNews.kz.

Масса остановилась внутри котлована.

Также с южной стороны дома произошёл обвал грунтовой массы объёмом 15-20 кубометров.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. Силами ДЧС проводится детальное обследование участка, угрозы нет.