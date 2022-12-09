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ОПГ в "Правительстве для граждан": ущерб в миллиард выявили в спеццоне Астаны
Антикоррупционной службой совместно с Прокуратурой Астаны пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учёт автомашин, ввезённых из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Установлено, что преступная группа с января 2022 года путём обмана граждан относительно правомерности постановки на учёт иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищала их денежные средства и осуществляла незаконную регистрацию 486 транспортных средств.
Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тысяч тенге до 1,6 миллиона тенге.
Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств.
"Деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе "Сервисный центр "WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезённых автомобилей. С санкции суда четверо полицейских взяты под стражу", - говорится в сообщении.
Денежные средства граждан, предназначенные для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды.
"В результате преступной деятельности указанных лиц причинён ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка одного миллиарда тенге. На сегодняшний день по делу задержаны ещё четыре активных участника преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астане", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается.
Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке.
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