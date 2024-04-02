ОПГ похищала людей и оформляла на них кредиты в Алматы

В городе Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Они путем обмана оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.

На сегодня установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.