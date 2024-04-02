ОПГ похищала людей и оформляла на них кредиты в Алматы
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В городе Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Они путем обмана оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.
На сегодня установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.
"По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы. Вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.