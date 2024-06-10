  • 10 Июня, 20:43
  • BAIGENEWS

Операция по спасению парня от прыжка с пятого этажа попала в сеть

Сегодня, 19:15
АВТОР
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скриншот Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: скриншот

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС Казахстана спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В спецслужбу поступило сообщение о том, что мужчина, 2003 года рождения сидит на окне 5 этажа. 

“Прибывшие спасатели приняли решение  спуститься с крыши и предотвратить падение человека. При помощи альпинисткого снаряжения спасатель Аслан Советов неожиданно для мужчины спикировал к окошку и ловко протолкнул его внутрь квартиры”, - говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.

 

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