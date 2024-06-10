Операция по спасению парня от прыжка с пятого этажа попала в сеть

В Усть-Каменогорске сотрудники МЧС Казахстана спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В спецслужбу поступило сообщение о том, что мужчина, 2003 года рождения сидит на окне 5 этажа.

“Прибывшие спасатели приняли решение спуститься с крыши и предотвратить падение человека. При помощи альпинисткого снаряжения спасатель Аслан Советов неожиданно для мужчины спикировал к окошку и ловко протолкнул его внутрь квартиры”, - говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.