Оперативные группы будут следить за восстановлением подтопленного жилья в РК

Министерством промышленности и строительства сформированы три оперативные группы для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

Первая группа во главе с министром промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым вчера посетила Актюбинскую область, далее посетит Акмолинскую и Костанайскую области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Меруерт Ибраева на площадке СЦК.

Вторая группа во главе с и.о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжаном Жунусбековым вчера посетила Павлодарскую область, сегодня – область Абай, далее – в ВКО.

Третья оперативная группа во главе с генеральным директором РГП "Госэкспертиза" Куандыком Кажкеновым вчера посетила ЗКО, далее - СКО и Атыраускую область.

В состав оперативной группы вошли вице-министры сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, водных ресурсов, ЧС, экологии, науки и высшего образования, а также региональные инспекторы аппарата правительства.

В Актюбинской области оперативная группа проверила состояние земельных участков, выделенных акиматом для строительства нового жилья. По информации акимата, в регионе имеется 436 готовых земельных участков, в том числе 321 в Уилском районе, 77 - в Кобдинском районе, 22 - в Айтекебийском районе, 10 - в Темирском районе и 6 в городе Актобе.