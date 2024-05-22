Open Space в туалетах возмутил школьников в Татарстане

В одной из школ Татарстана перед ЕГЭ обрезали дверцы в кабинках туалетов. Школьники теперь стесняются справлять нужду, передаёт BaigeNews.kz.

О новшестве и о том, как это связано с экзаменом, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

"В Татарстане перед ЕГЭ в одной из школ установили открытые туалеты. Убрали верхнюю часть дверей кабинки туалетов, предположительно, из-за опасения списывания во время экзаменов. Теперь высота дверей составляет всего 1,4 метра. Подростки не оценили новый "опенспейс". Теперь они все пишут мне по этому поводу", - сообщила Мизулина.

"Я к такому отношусь негативно. Считаю, что от списывания это никак не защитит. А вот дискомфорт создаст серьезный, они ведь и так волнуются из-за экзамена", - переживате за детей Мизулина.

Подписчики из других регионов России сообщили активистке, что в их школах кабинки в таулетах и вовсе разобрали.