Open Space в туалетах возмутил школьников в Татарстане
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В одной из школ Татарстана перед ЕГЭ обрезали дверцы в кабинках туалетов. Школьники теперь стесняются справлять нужду, передаёт BaigeNews.kz.
О новшестве и о том, как это связано с экзаменом, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
"В Татарстане перед ЕГЭ в одной из школ установили открытые туалеты. Убрали верхнюю часть дверей кабинки туалетов, предположительно, из-за опасения списывания во время экзаменов. Теперь высота дверей составляет всего 1,4 метра. Подростки не оценили новый "опенспейс". Теперь они все пишут мне по этому поводу", - сообщила Мизулина.
"Я к такому отношусь негативно. Считаю, что от списывания это никак не защитит. А вот дискомфорт создаст серьезный, они ведь и так волнуются из-за экзамена", - переживате за детей Мизулина.
Подписчики из других регионов России сообщили активистке, что в их школах кабинки в таулетах и вовсе разобрали.
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