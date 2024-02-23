Опасный хищник забрёл в одно из сёл ВКО
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Росомаху заметили в селе Парыгино в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Видео появилось в соцсетях. Проезжая на автомобиле, местные жители сняли необычного зверька, бежавшего по дороге. Очевидцы предположили, что это енот или барсук, но специалисты лесхоза, посмотревшие любительскую видеозапись, однозначно заявили: это росомаха.
"В нашем районе водится росомаха, и численность этих животных в последнее время увеличилась. Никто на этого зверя ведь не охотится. Зверь скорее всего ушёл в лесок на берегу Бухтармы, в деревне его больше никто из местных не видел", - сказал лесничий Нижне-Тургусунского лесничества Александр Стаценко.
По мнению специалиста, зверёк спустился за добычей, либо его спугнули люди, которые, к примеру, катались на снегоходах.
В социальных сетях люди предположили, что зверь голодный. Некоторые рискнули бы даже его покормить. Однако опытные лесники категорически не советуют этого делать.
"Ни к одному дикому зверю подходить нельзя. Ведь спуститься к людям он может по разным причинам, в том числе и при болезнях, поэтому рисковать не стоит. А в случае с росомахой тем более - это универсальный хищник, причём очень бесстрашный и коварный. Несмотря на свои размеры, росомаха может убить добычу во много раз крупнее себя, например, взрослого оленя или марала. Сейчас возле рек Бухтарма, Тургусун много лосей, некоторые животные обессилены, измотаны морозами. А для росомахи это хорошая добыча", - пояснил Стаценко.
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