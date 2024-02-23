Опасный хищник забрёл в одно из сёл ВКО

Росомаху заметили в селе Парыгино в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Видео появилось в соцсетях. Проезжая на автомобиле, местные жители сняли необычного зверька, бежавшего по дороге. Очевидцы предположили, что это енот или барсук, но специалисты лесхоза, посмотревшие любительскую видеозапись, однозначно заявили: это росомаха.

"В нашем районе водится росомаха, и численность этих животных в последнее время увеличилась. Никто на этого зверя ведь не охотится. Зверь скорее всего ушёл в лесок на берегу Бухтармы, в деревне его больше никто из местных не видел", - сказал лесничий Нижне-Тургусунского лесничества Александр Стаценко.

По мнению специалиста, зверёк спустился за добычей, либо его спугнули люди, которые, к примеру, катались на снегоходах.

В социальных сетях люди предположили, что зверь голодный. Некоторые рискнули бы даже его покормить. Однако опытные лесники категорически не советуют этого делать.