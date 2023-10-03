Опасный астероид приблизится к Земле спустя 34 года

Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY), диаметр которого составляет 1,2 километра, снова пролетит рядом с Землей спустя 34 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Вечером 3 октября он приблизится к планете на расстояние примерно 6 миллионов километров. Об этом сообщили в Центре изучения околоземных объектов NASA. По данным NASA, небесное тело подлетит к Земле на максимально близкое расстояние во вторник в 23:39 по московскому времени.

Скорость астероида в этот момент составит 20,96 километра в секунду. Астрономы открыли этот объект 30 сентября 1989 года. После этого он не попадал в камеры телескопов 33 с половиной года.

В следующий раз его удалось наблюдать 13 февраля 2023 года. Астероид 349507 (2008 QY) является одним из Земля-кроссеров — астрономических объектов, пересекающих орбиту планеты. Потенциально опасным он считается потому, что пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.