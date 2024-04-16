Опасных вредителей обнаружили в бананах в Караганде

Госинспекторы по карантину растений обнаружили в Караганде почти 29 тонн бананов, заражённых Восточным мучнистым червецом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Фрукты привезли из России.

"Составлен административный протокол, все материалы направлены в специализированный межрайонный суд Караганды", - сообщили в министерстве.

Кроме того, инспекторами выявлены пиломатериалы, также прибывшие из Российской Федерации, в которых найдена личинка карантинного вредителя чёрного соснового усача.

В обоих случаях решением специализированного межрайонного административного суда наложен штраф в размере по 30 МРП, а заражённая подкарантинная продукция обеззаражена.