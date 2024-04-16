Опасных вредителей обнаружили в бананах в Караганде
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
62Фото: Минсельхоз РК
Госинспекторы по карантину растений обнаружили в Караганде почти 29 тонн бананов, заражённых Восточным мучнистым червецом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
Фрукты привезли из России.
"Составлен административный протокол, все материалы направлены в специализированный межрайонный суд Караганды", - сообщили в министерстве.
Кроме того, инспекторами выявлены пиломатериалы, также прибывшие из Российской Федерации, в которых найдена личинка карантинного вредителя чёрного соснового усача.
В обоих случаях решением специализированного межрайонного административного суда наложен штраф в размере по 30 МРП, а заражённая подкарантинная продукция обеззаражена.
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