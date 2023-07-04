Опасно для жизни: В Минздраве утвердили список опасных сильнодействующих лекарств

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В Казахстане утвердили перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Соответствующий приказ 26 июня 2023 года подписала министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В документе перечислены 94 вещества, среди которых: андростанолон, боластерон, гестринон, залеплон, клозапин, клонидин, клостебол, нандролон, сибутрамин, тиопентал натрия, этилхлорид и другие.

1 19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион) 2 19-норандростерон (3-гидрокси-13-метилгексадекагидро-17Н-циклопента[a]фенантрен-17-он) 3 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он) 4 2,4-Динитрофенол (2,4-DNP) 5 4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он) 6 GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-ил]метилсульфанил]фенокси]уксусная кислота) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами, 7 Андроизоксазол (1,10a,12a-триметил-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11, 12,12a-тетрадекагидро-1H-циклопента[7,8]фенантро[2,3-c][1,2]оксазол-1-ол) 8 Андростанолон 9 Андростенедиол 10 Андростенедион 11 Бенактизин (2-диэтиламинового эфира бензиловой кислоты гидрохлорид) 12 Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота) 13 Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-метиландростан-17-ол)) 14 Боластерон 15 Болденон 16 Болдион (андрост-1,4-диен-3,17-дион) 17 Бромизовал (N-(аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид) 18 Гексобарбитал (5-(1-циклогексен-1-ил)-1,5-диметил-2,4,6 (1Н, 3Н, 5Н)-пиримидинтрион) 19 Гестринон 20 Гидроксистенозолол (1,10a,12a-триметил-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-тетрадекагидроциклопента[5,6]нафто[1,2-f]индазол-1-ол) 21 Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол) 22 Дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он) 23 Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол) 24 Диенолон (17бета-гидроксиэстра-4,9(10)-диен-3-он) 25 Дростанолон 26 Залеплон 27 Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12-декагидро-1Н-бензо[с][1]оксациклотетрадецин-1-он) 28 Зилпатерол (7-гидрокси-6-(пропан-2-иламино)-4,5,6,7-тетрагидроимидазо[4,5,1-jk][1]бензазепин-2(1H)-он) 29 Зопиклон (6-(5-хлор-2-пиридинил)-6,7-дигидро-7-оксо-5Н-пирроло[3,4-b]пиразин-5-иловый эфир-4-метил-1-пиперазинкарбоновой кислоты) 30 Калустерон 31 Клозапин 32 Клонидин (2-(2,6-дихлорфениламино)-имидазолина гидрохлорид) 33 Клостебол 34 Левомепромазин ((R)-2-метокси-N,N,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-пропанамин) 35 Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2,17-диметиландростан-17-ол)) 36 Мезаболон (17-((1-метоксициклогексил)окси)андрост-1-ен-3-он) 37 Мепитиостан (17-метил-17-((1-метоксициклопентил)окси)-2,3-эпитиоадростан) 38 Местанолон 39 Местеролон (1aльфа-метиландростанодон) 40 Метандиенон (метандростенолон) (17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он) 41 Метандриол 42 Метастерон (2альфа,17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол) 43 Метенолон 44 Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он) 45 Метилдиендион (эстра-4,9-диен-3,17-дион) 46 Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он) 47 Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он) 48 Метилтестостерон 49 Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он) 50 Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-эпитиоандростан-17-ол) 51 Миболерон 52 Нандролон 53 Норболетон 54 Норклостебол 55 Норэтандролон 56 Оксаболон 57 Оксандролон 58 Оксид азота 59 Оксиместерон 60 Оксиметолон 61 Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил 62 Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-циано-3-(трифторметил) фенил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами 63 Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он) 64 Прегабалин 65 Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-норандрост-4-ен-3-ил)пропионат) 66 Пропилгекседрин 67 Простанозол ([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-17бета-тетрагидропиранол) 68 Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-оксоандроста-1,4-диен-2-карбоновая кислота) 69 Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием 70 Силандрон (17бета-(триметилсилилокси)андрост-4-ен-3-он) 71 Станозолол 72 Стенболон 73 Тапентадол 74 Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он) 75 Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-оксоандрост-4-ен-1,7-диил)диэтантиоат) 76 Тиопентал натрия (натриевая соль 5-(1-метилбутил)-5-этил-2-тиобарбитуровой кислоты) 77 Тренболон 78 Трестолон (17бета-гидрокси-7альфа-метилэстр-4-ен-3-он) 79 Тригексифенидил (1-циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропан-1-ол) 80 Тропикамид 81 Фепрозиднин (3-(бета-фенилизопропил)сиднонимина гидрохлорид) 82 Флуоксиместерон 83 Формеболон 84 Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андростано[2,3-с]-фуразан) 85 Хинболон (квиноболон) 86 Хлороформ 87 Цефедрин (2-[1-фенил-2-метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1-гидрохлорид) 88 Циклопентолат 89 Энестебол (4,17-дигидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он) 90 Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол) 91 Этилхлорид (хлорэтил) 92 Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами 93 Эрготал (смесь фосфатов алкалоидов спорыньи) 94 Этилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-этилэстра-4,9(10)-диен-3-он)

Отметим, что ранее в списке было 95 препаратов.