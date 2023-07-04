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  • Опасно для жизни: В Минздраве утвердили список опасных сильнодействующих лекарств
pixabay.com/Pexels Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52
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Фото: pixabay.com/Pexels

Опасно для жизни: В Минздраве утвердили список опасных сильнодействующих лекарств

В Казахстане утвердили перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Соответствующий приказ 26 июня 2023 года подписала министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В документе перечислены 94 вещества, среди которых: андростанолон, боластерон, гестринон, залеплон, клозапин, клонидин, клостебол, нандролон, сибутрамин, тиопентал натрия, этилхлорид и другие.

1

19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион)

2

19-норандростерон (3-гидрокси-13-метилгексадекагидро-17Н-циклопента[a]фенантрен-17-он)

3

1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

4

2,4-Динитрофенол (2,4-DNP)

5

4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он)

6

GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-ил]метилсульфанил]фенокси]уксусная кислота) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами,

7

Андроизоксазол (1,10a,12a-триметил-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11, 12,12a-тетрадекагидро-1H-циклопента[7,8]фенантро[2,3-c][1,2]оксазол-1-ол)

8

Андростанолон

9

Андростенедиол

10

Андростенедион

11

Бенактизин (2-диэтиламинового эфира бензиловой кислоты гидрохлорид)

12

Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)

13

Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-метиландростан-17-ол))

14

Боластерон

15

Болденон

16

Болдион (андрост-1,4-диен-3,17-дион)

17

Бромизовал (N-(аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид)

18

Гексобарбитал (5-(1-циклогексен-1-ил)-1,5-диметил-2,4,6 (1Н, 3Н, 5Н)-пиримидинтрион)

19

Гестринон

20

Гидроксистенозолол (1,10a,12a-триметил-1,2,3,3a,3b,4,5,7,10,10a, 10b,11,12,12a-тетрадекагидроциклопента[5,6]нафто[1,2-f]индазол-1-ол)

21

Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол)

22

Дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

23

Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол)

24

Диенолон (17бета-гидроксиэстра-4,9(10)-диен-3-он)

25

Дростанолон

26

Залеплон

27

Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12-декагидро-1Н-бензо[с][1]оксациклотетрадецин-1-он)

28

Зилпатерол (7-гидрокси-6-(пропан-2-иламино)-4,5,6,7-тетрагидроимидазо[4,5,1-jk][1]бензазепин-2(1H)-он)

29

Зопиклон (6-(5-хлор-2-пиридинил)-6,7-дигидро-7-оксо-5Н-пирроло[3,4-b]пиразин-5-иловый эфир-4-метил-1-пиперазинкарбоновой кислоты)

30

Калустерон

31

Клозапин

32

Клонидин (2-(2,6-дихлорфениламино)-имидазолина гидрохлорид)

33

Клостебол

34

Левомепромазин ((R)-2-метокси-N,N,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-пропанамин)

35

Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2,17-диметиландростан-17-ол))

36

Мезаболон (17-((1-метоксициклогексил)окси)андрост-1-ен-3-он)

37

Мепитиостан (17-метил-17-((1-метоксициклопентил)окси)-2,3-эпитиоадростан)

38

Местанолон

39

Местеролон (1aльфа-метиландростанодон)

40

Метандиенон (метандростенолон) (17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он)

41

Метандриол

42

Метастерон (2альфа,17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол)

43

Метенолон

44

Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

45

Метилдиендион (эстра-4,9-диен-3,17-дион)

46

Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он)

47

Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

48

Метилтестостерон

49

Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он)

50

Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-эпитиоандростан-17-ол)

51

Миболерон

52

Нандролон

53

Норболетон

54

Норклостебол

55

Норэтандролон

56

Оксаболон

57

Оксандролон

58

Оксид азота

59

Оксиместерон

60

Оксиметолон

61

Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил

62

Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-циано-3-(трифторметил) фенил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами

63

Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он)

64

Прегабалин

65

Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-норандрост-4-ен-3-ил)пропионат)

66

Пропилгекседрин

67

Простанозол ([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-17бета-тетрагидропиранол)

68

Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-оксоандроста-1,4-диен-2-карбоновая кислота)

69

Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием

70

Силандрон (17бета-(триметилсилилокси)андрост-4-ен-3-он)

71

Станозолол

72

Стенболон

73

Тапентадол

74

Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он)

75

Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-оксоандрост-4-ен-1,7-диил)диэтантиоат)

76

Тиопентал натрия (натриевая соль 5-(1-метилбутил)-5-этил-2-тиобарбитуровой кислоты)

77

Тренболон

78

Трестолон (17бета-гидрокси-7альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

79

Тригексифенидил (1-циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропан-1-ол)

80

Тропикамид

81

Фепрозиднин (3-(бета-фенилизопропил)сиднонимина гидрохлорид)

82

Флуоксиместерон

83

Формеболон

84

Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андростано[2,3-с]-фуразан)

85

Хинболон (квиноболон)

86

Хлороформ

87

Цефедрин (2-[1-фенил-2-метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1-гидрохлорид)

88

Циклопентолат

89

Энестебол (4,17-дигидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он)

90

Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол)

91

Этилхлорид (хлорэтил)

92

Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) и другие субстанции со схожей химической структурой или схожими биологическими эффектами

93

Эрготал (смесь фосфатов алкалоидов спорыньи)

94

Этилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-этилэстра-4,9(10)-диен-3-он)

Отметим, что ранее в списке было 95 препаратов. 

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