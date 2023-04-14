Опасно для жизни: камнепад произошёл на Медеу

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Дороги выше Медеу в Алматы закрыли из-за камнепада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"11 и 13 апреля в 300 метрах выше плотины Медеу произошёл камнепад. Часть горной породы упала на дорогу Медеу - Шымбулак. По рекомендации ГУ "Казселезащита" выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону риска. В связи с этим дороги Алматы - Космостанция и Алматы -Туйксу закрыты", - сообщили в ведомстве.

В связи с погодными условиями в горной местности сохраняется риск падения камней самопроизвольного схода снежных лавин.

В департаменте по ЧС и "Казселезащите" настоятельно рекомендуют жителям и гостям города не ходить в горы, это может быть опасно для жизни.