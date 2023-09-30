Опасная работа: кто заботится о животных в Боровом

Говорят, что лучший друг всех животных – это ветеринар. Профессия важная и сложная: здесь нужно чувствовать душой, ведь животные не могут подсказать, где и что у них болит, передаёт BaigeNews.kz.

В мире пушистых и пернатых во главе стоит специалист, который заботится о тех, кто не может защитить себя сам. Он не просто врач. Он хранитель и покровитель тех, кто молчит, но их голос, несомненно, отражается в его сердце.

В национальном парке Бурабай находится уникальное место – зоосад. Вот уже 6 лет за здоровье и хорошее самочувствие питомцев там отвечает ветеринарный врач Ильдар Файзуллин. Его профессия началась с маленького увлечения и стала делом всей жизни.