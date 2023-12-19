ООН по инициативе Казахстана провозгласила 2026 год Международным годом волонтёров

По инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Инициатива о провозглашении Международного года волонтёров/добровольцев озвучена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым с трибуны ООН в ходе общеполитических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

Казахстан выдвинул резолюцию совместно со странами-единомышленниками со всех регионов мира – Арменией, Боливией, Германией, Кенией и островным государством Кирибати. Соавторами данного документа выступили 54 страны-члена ООН.

"Мероприятия в рамках международного года придадут мощный импульс волонтёрскому движению на национальном, региональном и глобальном уровнях, будут способствовать дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области добровольчества и определению ключевых векторов его будущего развития. Следует отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев придаёт особое значение развитию волонтёрства в нашей стране, рассматривая его в качестве одного из важных компонентов построения Справедливого Казахстана", - сообщили в МИД.

По мнению президента Казахстана, волонтёры – истинные патриоты своей страны – ставят нравственные ценности превыше всего и играют исключительную роль в укреплении надёжного партнёрства между государством и обществом. Отмечая, что бескорыстие и милосердие – качества присущие казахскому народу, Президент РК неоднократно подчеркивал важность формирования этих качеств у подрастающего поколения.

По инициативе Главы государства 2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтёра, принята Дорожная карта развития волонтрства в Казахстане на 2021-2023 годы. Благодаря предпринимаемым мерам количество волонтёров в стране достигло 200 тысяч человек. Казахстанская молодёжь работает добровольцами ООН в различных странах мира.