Онлайн-ярмарки вакансий пройдут по Казахстану

Регулярные онлайн-ярмарки вакансий по регионам будут проводиться на Tanda.enbek.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.

"В ходе онлайн-ярмарок для работодателей предоставляется возможность найти подходящего кандидата на вакантное место в онлайн формате среди заинтересованных соискателей. В свою очередь человек, находящийся в поиске работы сможет не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат, а также пройти собеседование через видеоинтервью", - говорится в сообщении.

Для участия работодателям и соискателям необходимо пройти регистрацию на портале Tanda.enbek.kz. Подробная информация и график их проведения можно найти на портале Tanda.enbek.kz.

Ранее на Tanda.enbek.kz уже был проведен ряд онлайн-ярмарок как для различных сфер деятельности, так и для отдельных регионов, в которых суммарно приняли участие 110 работодателей и более 3 тыс. соискателей.