Онлайн-кредиты казахстанцам будут выдавать после биометрической идентификации

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь заключение договора между микрофинансовой организацией и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется с применением биометрической идентификации.

Кроме того, биометрические данные потребуются при регистрации клиента в личном кабинете, для внесения изменений в данные об абонентском номере мобильного телефона клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов). При этом в случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется.

При биометрической идентификации обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи для подделки биометрических данных клиента путем проверки выполнения клиентом в ходе биометрической идентификации неповторяющихся последовательностей контрольных движений.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля 2024 года.