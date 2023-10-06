Онкологическую помощь усовершенствуют в Казахстане

Благодаря ряду дополнительных мер в Казахстане планируют снизить смертность от онкологических заболеваний до 64,5 на 100 тысяч населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Документ направлен на комплексную модернизацию онкологический службы.

В каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования.

Будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.

Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом.

В рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта.

В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.

Детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.

В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%.

Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%.

Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения.