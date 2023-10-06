Онкологическую помощь усовершенствуют в Казахстане
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Благодаря ряду дополнительных мер в Казахстане планируют снизить смертность от онкологических заболеваний до 64,5 на 100 тысяч населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Документ направлен на комплексную модернизацию онкологический службы.
В каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования.
Будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.
Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом.
В рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта.
В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.
Детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.
В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%.
Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%.
Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения.
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