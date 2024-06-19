Онколог призвала отказаться от трёх продуктов, повышающих риск развития рака
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Американский институт исследований рака (AICR) назвал одним из самых сильных факторов, повышающих риск развития онкологии, избыток жира в организме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".
Российский онколог и проктолог Елена Смирнова, сославшись на исследование учёных из США, призвала отказаться от обработанного мяса.
Опасными продуктами считаются колбаса, сосиски и бекон. Врач также порекомендовала убрать из своей жизни алкоголь или свести употребление спиртного к минимуму, а также не забывать про физическую активность.
"Регулярные физические упражнения снижают риск развития колоректального рака", – отметила Смирнова.
Врач также перечислила продукты, снижающие риски развития рака кишечника. Это фрукты, овощи, цельное зерно, бобовые, молоко, сыр и йогурт.
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