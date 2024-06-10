Онкобольные не почувствуют снижения тарифов — Минздрав

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения нашей страны Диляра Кайдарова прокомментировала приказ ведомства, передаёт BaigeNews. Напомним, документ направлен на снижение бюджета на лечение онкобольных на 20%.

"Приказ направлен на то, чтобы оптимизировать все расходы, и мы сейчас рассматриваем то, что оптимизация должна быть не на все нозологии, а на определенные - где действительно, может быть, тариф высокий. В данной ситуации онкобольные не пострадают - мы примем все меры для того чтобы полностью обеспечить каждого пациента лекарствами. Идем на диалог и будем менять это все совместно с Минздравом", - сказала она.

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что на сегодня в Казахстане на учете состоят 222 тыс человек.