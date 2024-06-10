Онкобольные не почувствуют снижения тарифов — Минздрав
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Главный внештатный онколог министерства здравоохранения нашей страны Диляра Кайдарова прокомментировала приказ ведомства, передаёт BaigeNews. Напомним, документ направлен на снижение бюджета на лечение онкобольных на 20%.
"Приказ направлен на то, чтобы оптимизировать все расходы, и мы сейчас рассматриваем то, что оптимизация должна быть не на все нозологии, а на определенные - где действительно, может быть, тариф высокий. В данной ситуации онкобольные не пострадают - мы примем все меры для того чтобы полностью обеспечить каждого пациента лекарствами. Идем на диалог и будем менять это все совместно с Минздравом", - сказала она.
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что на сегодня в Казахстане на учете состоят 222 тыс человек.
"Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. женщины заболевают чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. 55,6% в структуре заболевших - это лица трудоспособного возраста. В структуре онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого, далее рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", - отметил он.
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