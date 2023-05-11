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  • "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства?
Pexels.com Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41
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Фото: Pexels.com

"Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства?

Большое количество обращений от пострадавших торговли людьми не регистрируются в государственных органах. Об этом сообщила директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезим" Шахноза Хасанова на форуме в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"Причины могут быть различные. Порядка 90 процентов случаев связаны с трудовой эксплуатацией, семь процентов - с сексуальной эксплуатацией, три процента - с трудовой и сексуальной эскплуатацией. 87 процентов обращений поступили от мужчин, 22 процента - от женщин. Вся помощь оказывается вне зависимости от гражданской принадлежности, в том числе учитываются гендерные особенности", - сообщила правозащитница.

По её словам, с 2019 года в Казахстане в эксплуатацию чаще всего попадали мужчины. Согласно результатам анализа обращений пострадавших от торговли людьми, которые поступили в НПО, в 87 процентах случаев пострадавшими являются иностранные граждане из России, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Польши. 

Шахноза Хасанова также отметила о трудностях при оказании помощи пострадавшим от торговли людьми. Это:

  • отсутствие доказательств о фактах купли-продажи пострадавших от торговли людьми (ПТЛ);
  • добровольное согласие ПТЛ на работу, добровольная передача работодателям (эксплуататорам) документов, удостоверяющих личность;
  • свободное передвижение в определённом помещении/территории;
  • отсутствие алгоритма комплексного оказания помощи ПТЛ всеми заинтересованными сторонами;
  • нежелание ПТЛ обращаться или сотрудничать с правоохранительными органами из-за их недоверия и боязни за свою безопасность или безопасность своих семей;
  • ПТЛ не осознают себя пострадавшими (развито чувство самообвинения/невезения, страха, иногда защищают своих работодателей/др., проявления странного поведения признаки травмы);
  • отношение ПТЛ к привлечению ответственности работодателей (дело завершается с момента получения незначительных денежных вознаграждений, сроки рассмотрения дел);
  • отсутствие информации у ПТЛ о предоставляемых государственных услугах, о возможности получения компенсации со стороны государства, в случае присвоения статуса "потерпевшего".        

Кроме того, правозаштница назвала особенности работы с последствиями у постарадавших:

  • Проблематичность установления доверительных отношений, могут отказаться от предложенной помощи из-за отсутствия доверия людям, которые хотят им помочь (они были обмануты людьми, которым доверяли).
  • Работа с психологической травмой занимает длительный период времени. ПТЛ тяжело адаптируются к новым условиям, не верят в свое будущее.
  • Проблемы успешного сотрудничества с организациями, соблюдение принципов конфиденциальности среди сотрудников, а также их компетентность.
  • В зависимости от ситуации ПТЛ предпочитают предоставлять ложную информацию при оказании им помощи.
  • Они могут быть влюблены в / зависимы от своего работодателя / сутенёра / клиента (Стокгольмский синдром).
  • Они могут злоупотреблять алкоголем/наркотическими веществами.
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Журналист
Сегодня, 12:41
623
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